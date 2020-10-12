Воплощение женственности: Собчак в оранжевом платье миди от Сергеенко пришла в театр

Ксения Собчак давно сама иронизирует над своей внешностью. При этом она не скрывает, что всегда тщательно выбирает образы, чтобы хорошо выглядеть. За минувшие годы бывшая ведущая «Дома-2» сменила стиль и прическу. Она уже не носит длинные локоны, предпочитала аккуратную стрижку по плечи и более натуральный оттенок блонда. А наряды светской львицы стали более изысканными.

В последнее время Ксения часто критикует образы своих коллег и знакомых, когда берет у них интервью. Недавно от нее досталось Лере Кудрявцевой. Телеведущая раскритиковала платья, в которых Лера раньше вела разные концерты, но при этом похвалила ее новый стиль. Сама Собчак этой осенью часто носит жакеты, пальто и плащи. А для светских раутов блондинка выбирает платья или брючные костюмы.

В октябре Ксения посетила спектакль «Бульба. Пир» Александра Молочникова, который состоялся в театре ее мужа Константина Богомолова. Пара предстала на публике вместе. Для такого случая телеведущая облачилась в платье миди яркого оранжевого цвета с белым воротником и акцентом на талии из новой коллекции Ульяны Сергеенко. Бежевые туфли-лодочки и зеленая сумка также бренда Сергеенко дополнили образ. Блондинка сделала легкие кудри и макияж с акцентом на губы.

Поклонники отметили, что наряд необычный, в стиле Ксении. «Прекрасный дизайнер, обалденный наряд, но цвет может не ваш», «Изящная женщина в изящном платье! Стиль одежды Ксении Анатольевны отдельный вид искусства», «Цвет не ваш, но платье шикарное», — стали комментировать пост подписчики. К слову, Сергеенко оценила выбор телеведущей, а также опубликовала еще ряд фото, на которых Собчак позирует в ее нарядах: это и платья, и костюмы, и пальто.

К слову, также часто носит наряды этого российского дизайнера Наталья Водянова. Модель недавно вышла замуж в платье от Сергеенко и примерила твидовый костюм в ретро стиле, показав стройные ноги.