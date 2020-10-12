Бондарчук показала бесконечно длинные ноги в ультра-коротких шортах

Светлана Бондарчук показала поклонникам, как можно экспериментировать с летней одеждой даже хмурой осенью. В своем Instagram опубликовала новый снимок, на котором запечатлелась в клетчатом жакете и ультракоротких шортах. Образ дополнила рюкзаком и обувью на низком каблуке с открытой пяткой.

«Понедельник», — коротко подписала снимок Бондарчук.

Поклонники бизнес-леди не остались равнодушными. Некоторые были просто без ума от длинных ног блондинки.

«Блин, какая вы классная! Шикарная мадам! Ноги огонь», — писали пользователи Сети.

Недавно Бондарчук призналась, что делает уколы красоты в кабинете косметолога. А вот на декоративной косметике может сэкономить. В ее косметичке можно найти, например, недорогую тушь.