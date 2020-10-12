Игриво и соблазнительно: 42-летняя Толкалина обнажила плечи в откровенном платье

Недавно Любовь Толкалина впервые снялась в музыкальном клипе. Ролик на свой новый трек создавал Леонид Ягудин. Съемки прошли в Сочи, а напарником актрисы стал Андрей Мерзликин. На видео Толкалина появилась в приталенном золотистом платье с пайетками, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

42-летняя актриса часто делится с подписчиками в Instagram своими снимками в разных образах. На этот раз она запечатлелась в откровенном платье с открытыми плечами. Наряд дополнила кулоном на цепочке, а волосы собрала в небрежный пучок.

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На днях Толкалина вместе с дочерью Марией блистала на красной дорожке московского кинофестиваля. К слову, в сентябре девушка вышла замуж за бизнесмена. А на торжестве Любовь поймала букет невесты.