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Игриво и соблазнительно: 42-летняя Толкалина обнажила плечи в откровенном платье

Актриса поделилась новым снимком.

Игриво и соблазнительно: 42-летняя Толкалина обнажила плечи в откровенном платье
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Недавно Любовь Толкалина впервые снялась в музыкальном клипе. Ролик на свой новый трек создавал Леонид Ягудин. Съемки прошли в Сочи, а напарником актрисы стал Андрей Мерзликин. На видео Толкалина появилась в приталенном золотистом платье с пайетками, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

42-летняя актриса часто делится с подписчиками в  Instagram своими снимками в разных образах. На этот раз она запечатлелась в откровенном платье с открытыми плечами. Наряд дополнила кулоном на цепочке, а волосы собрала в небрежный пучок.

На днях Толкалина вместе с дочерью Марией блистала на красной дорожке московского кинофестиваля. К слову, в сентябре девушка вышла замуж за бизнесмена. А на торжестве Любовь поймала букет невесты.

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