«Хорошая погода»: Ани Лорак в куртке в трендовую клетку и карамельных брюках предстала на лужайке

Ани Лорак не скрывает, что хорошо выглядеть — одно из ее женских увлечений. У певицы есть сотни нарядов. Она редко появляется в одних и тех же образах. А после развода с турецким бизнесменом артистка, по мнению фанатов, похорошела. Девушка минувшим летом отдыхала в Греции. Она решила посвятить время семье и релаксу. Вместе с дочкой Софией и другом Филиппом Киркоровым певица целый месяц нежилась на солнце и гуляла по побережью.

А теперь Лорак вернулась к трудовым будням. Она записывает новые песни и выступает в Москве, появляясь на вечеринках и светских раутах. Артистка находит время и на прогулки, так как погода в столице пока радует жителей. Недавно девушка отметилась в глянцевом плаще. Она подчеркнула свою стройную фигуру стильным луком. А теперь певица запечатлела себя на лужайке возле дома. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) на этот раз показала необычный монохромный аутфит.

Она облачилась в карамельные брюки и шелковую рубашку в полоску бежевого оттенка. В тон блузке на звезде была панамка. Потом она надела поверх приталенную куртку в том же стиле с трендовой клеткой. А вот брюки Лорак заменила на черные джинсы. Волосы она завила в легкие локоны и сделала неброский макияж.

«Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согреваются сердца», — написала Каролина.

Поклонники восхитились красотой 42-летней певицы. Многие одарили ее комплиментами. «Девочка-осень», «Какая красивая. Я не могу», «Просто вау», «Икона стиля», «Ух ты, какая классная», «Какая красивая и стильная! Любимая куколка!», «В любом образе, Ани, ты великолепна!!!» — прокомментировали пост подписчики.