Чувство стиля с детства: Брухунова нарядила кроху-сына в куртку Zara

Полгода назад Татьяна Брухунова впервые стала мамой. Сыну Вагану решила с малых лет прививать чувство стиля. На прогулке жена Евгения Петросяна появилась в модном пальто молочного оттенка, а ребенка нарядила в джинсовую куртку Zara и темно-синие пинетки. В своем микроблоге Татьяна рассказала, чем мотивировала свой выбор.

«Она на подстежке, а рукавчики на утеплителе. Она замечательная, очень стильная. Купила я ее в начале августа. И вот настал момент, когда Вагаша выгуливает эту курточку, спасибо погоде», — рассказала Брухунова.

Супруга Евгения Петросяна часто демонстрирует своим подписчикам самые разные модные образы. Недавно она появилась на прогулке в Москве в образе Одри Хепберн. Поклонники оценили старания Татьяны, отметив, что она невероятно стильная.