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В культовом образе: Высоцкая в летящем платье с воланами и сапогах-трубах появилась в театре

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что актриса выбрала не выходящий из моды наряд.

В культовом образе: Высоцкая в летящем платье с воланами и сапогах-трубах появилась в театре
Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Высоцкая обладает фигурой, которой могут позавидовать многие ее ровесницы. И выбирает звезда наряды, которые подчеркивают все достоинства и формы. Например, для снимков на яхте теледива выбрала белоснежный сарафан, оттенивший ее загар и позволивший похвастаться красивыми ногами.

На сей раз Высоцкая отправилась на работу в театр в струящемся длинном платье с воланами и рюшами. Образ дополнили сапоги-трубы. Стилист Анастасия Пахолкова оценила модный наряд звезды.

«Юлия Высоцкая безупречно умеет передать с помощью одежды свой характер и невероятную энергичность.

Летящее платье с воланами в верхней части потрясающе на ней сидит. А сочетание с сапогами-трубами, уходящими под платье, и вовсе является культовым, не выходящим из моды.

Присутствие довольно глубокого декольте перевело наряд из разряда повседневных в те, что создаются для вечерних выходов и светских приемов. В данном случае для адаптации аутфита под описанный выше случай стоит лишь заменить сумку в видео на более миниатюрную коктейльную», — комментирует Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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