«Красотка»: 51-летняя Буланова поразила фанатов платьем с открытыми плечами

Татьяна Буланова поразила фанатов новым образом. Певица опубликовала свежее фото в своем Instagram, на котором предстала в черном платье с открытыми плечами. Наряд был усыпан пайетками. Дерзкий образ она дополнила ярким макияжем и стильной укладкой. Примечательно, что на снимке звезда 90-х выглядела помолодевшей.

«Красотка, обожаю вас! Хорошенькая! Очень красиво выглядишь!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Татьяна Буланова прячет лицо от камер после госпитализации В середине апреля артистка оказалась в больнице с предынсультным состоянием.

Напомним, весной этого года Буланова перенесла инсульт. Фанаты были обеспокоены тем, что после выписки из больницы она долго не показывала свое лицо. К тому же у артистки были проблемы с финансами. Пандемия ударила по карману Булановой, как и многих других артистов.