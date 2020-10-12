Рудковская в туфлях-слингбэках и с сумкой Dior за 205 тысяч рублей появилась на турнире

Стильная Яна Рудковская посетила спортивный турнир. На втором этапе Кубка России выступали ученики школы Евгения Плющенко, по итогам которого Александра Трусова и Артем Ковалев праздновали победы.

На трибунах спортивного комплекса Яна появилась в костюме с укороченными брюками. Образ дополнили туфли-слингбэки на широком ремешке с плоским бантом от Christian Dior. Цена такой пары обуви начинается от 81 тысячи рублей. Сумку Яна также взяла от модного дома. Она выполнена из жаккардового материала и вошла в осеннюю коллекцию сезона. Ее цена – 205 тысяч рублей.

«Болели, кричали и испытали сегодня невероятные эмоции!» — написала Рудковская.

К вещам Christian Dior у Яны особая любовь. Ранее она показала детскую коляску модного дома за полмиллиона рублей. Напомним, что в сентябре продюсер стала мамой четвертого ребенка. Сына Арсения выносила суррогатная мать.