С акцентом на талию: Асмус в леопардовом кроп-топе и «золотых» брюках подпоясалась кожаной портупеей

Кристина Асмус в новом сезоне выступила в новом для себя качестве: девушка стала телеведущей. Звезда фильма «Текст» вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом появилась на новом шоу «Золото Геленджика» и помогает участникам проходить испытания и бороться за главный приз. Отдельного внимания заслуживают образы Асмус в шоу — каждый ее макияж и наряд в новом выпуске не похож на предыдущий.

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Сама звезда уже не раз признавалась, что без ума от тех перевоплощений, которые ей устраивали стилисты и визажисты проекта. Чего стоит одно только мини-платье из листа «золота». Эффектное, но жутко неудобное — актриса показала, как трудно было передвигаться в нем по площадке.

На этот раз Асмус предстала в новом аутфите. Леопардовый кроп-топ в сочетании с «золотыми» брюками и босоножками, а также кожаный ремень-портупея подчеркнули осиную талию девушки. Завершили образ прическа с косичками и соломенная шляпка.