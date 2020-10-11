«Хороша!»: Рудова засветила грудь в сарафане модного горчичного оттенка

Провокационные снимки для многомиллионной армии подписчиков Натальи Рудовой – дело обычное. Актриса любит дразнить мужскую часть пользователей Сети. То она в бикини загорает на палубе яхты, то в мини-юбке показывает длинные ноги. На очередном фото в Instagram Наталья засветила грудь.

Рудова облачилась в летний мини-сарафан на тонких бретелях из атласа. Модный горчичный оттенок разбавил принт из розовых роз. Фанаты актрисы оценили откровенное декольте.

«Хороша! Красота – убийственная сила! Красотка!», — писали поклонники Рудовой.

Недавно Наталья проводила отпуск на море. А до этого призналась подписчикам в своих параметрах. Оказалось, что при росте 173 см она весит 63 кг.