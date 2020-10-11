«Гуляем долго-долго»: Брухунова в молочном пальто показала, как проводит время с сыном Петросяна

Татьяна Брухунова родила первенца, но долго скрывала этот факт от общественности. Новостью буквально недавно поделился 75-летний Евгений Петросян. Новоиспеченные родители души не чают в своем сыне, которого назвали Ваган. Малышу уже полгода, но папа и мама пока скрывают его лицо от посторонних глаз. Так, в своем Instagram Татьяна поделилась очередными снимками с прогулки, пока Ваган спал в коляске.

«Любимый день недели теперь воскресенье. Гуляем долго-долго», — написала Брухунова.

Для отдыха Брухунова выбрала классическое молочное пальто и черно-белые кеды. Похоже, сейчас молодая мама, как никогда ценит комфорт при прогулках на дальние расстояния. Образ дополнила сумкой Chanel и кепи и шелковым платком с ярким принтом.