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«Не понравилось»: Инна Маликова высказалась о своем выступлении на концерте

Сестра композитора Дмитрия Маликова в блестящем платье вышла на сцену со своей группой.

«Не понравилось»: Инна Маликова высказалась о своем выступлении на концерте
Инна Маликова. Фото: Instagram.com/innamalikova

В связи с последними ограничениями на многих публичных мероприятиях сокращают число зрителей. Это бьет не только по бюджету исполнителей, но и по их ощущению значимости как артистов. Негативное влияние эффекта пустого зала испытала на себе солистка и руководитель музыкальной  группы «Новые самоцветы» — Инна Маликова.

«Заряжаюсь невероятными эмоциями от своей работы! Но вот выступать в пустом Ледовом дворце не понравилось, снимали концерт по правилам безопасности — без зрителей», — пожаловалась артистка.

Во время исполнения песни «Лунная ночь» певица была в блестящем платье-футляре, украшенном на подоле бахромой. К нему Маликова подобрала босоножки на шпильке в тон. А в качестве яркого акцента она повязала тканевый пояс цвета фуксия. Поклонники дочери основателя ансамбля  «Самоцветы» остались в восторге от образа исполнительницы.

«Инночка, красавица!», «Инна, выглядишь шикарно!», «Обалденная!», «Невероятно обворожительная», «Платье — восторг!»- написали фанаты в комментариях под фото.

Инна Маликова
Инна Маликова с коллегами на концерте в Ледовом дворце. Фото: Instagram.com/innamalikova

Также слушатели девушки посоветовали ей не расстраиваться и обещали посмотреть концерт по телевидению. К слову, концерт с участием Маликовой должен был транслироваться на телеканале МУЗ-ТВ.

 

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жертвы коронавирусаЗвездный стильИнна Маликоваконцерткрасивое платьеМУЗ-ТВ