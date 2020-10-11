«Впечатление «вау»: Алсу подчеркнула тонкую талию песочными кюлотами с высокой посадкой

Алсу побывала в Крыму на детском конкурсе «Новая волна», где вошла в состав жюри. Певица также не отказала себе в небольшом отдыхе. В свете она отметилась в лаконичном и в то же время привлекающем внимание образе.

Певица примерила песочные кюлоты с высокой посадкой, которые подчеркнули ее талию, и черную блузку рубашечного кроя. Артистка расстегнула верхние пуговицы, придав стилю легкую небрежность. На ногах Алсу оказались открытые туфли, в качестве аксессуара звезда выбрала сумочку Bottega и серьги в виде крупных колец. Аутфит привлек внимание профессионального дизайнера одежды Сергея Никулина.

«Образ очень характерный для Алсу. Не припомню ни одного случая, чтобы на ней был надет какой-то проигрышный вариант наряда. Мы видим на ней стопроцентную классику, беспроигрышное сочетание бежевого и черного тонов. Все настолько грамотно и корректно, что производит впечатление «вау», все просто великолепно. Из пяти баллов я бы дал десять», — высказался эксперт для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юности интересовался модой. Окончил факультет дизайна костюма в МХПИ и занялся созданием образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы можно увидеть на выставках. В ноябре 2019 года творения дизайнера имели успех в Гостином дворе на экспозиции «Образования и карьера».