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Коротко о главном: Анна Седокова в джинсовых шортах похвасталась бесконечно длинными ногами

Многодетная мама опубликовала снимок дерзкого образа.

Коротко о главном: Анна Седокова в джинсовых шортах похвасталась бесконечно длинными ногами
Анна Седокова показала стройные ноги в коротких шортах. Фото: Instagram.com/annasedokova

37-летняя певица Анна Седокова привыкла к повышенному вниманию поклонников. Артистка часто публикует модные откровенные образы и получает сотни комментариев от восхищенных подписчиков. Недавно в Stories личного профиля мама троих детей разметила свежий снимок. Седокова сфотографировала свою собаку и невзначай показала длинные ножки.

Отметим, что поп-исполнительница выбрала наряд в стиле спорт-шик. Знаменитость надела черное укороченное худи, слегка приоткрыв животик. К этому Анна подобрала рваные джинсовые шорты с вывернутыми наружу карманами. А в качестве яркого акцента жена американского баскетболиста Яниса Тиммы предпочла лодочки на шпильке цвета морской волны.

Певица Анна Седокова
Анна Седокова отдала предпочтение стилю спорт-шик. Фото: Instagram.com/annasedokova

Напомним, что недавно Седокова вышла замуж в третий раз. Свадебное кружевное платье артистка заказала у одного из самых дорогих и известных модельеров — дизайнера Zuhair Murad. Муж Анны не жалеет ни слов, ни средств на свою возлюбленную. К слову, предложение Янис сделал на белоснежной яхте. Спортсмен подарил Седоковой огрмоный букет роз и попросил стать его единственной.

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Анна Седокова фотоБесконечные ногиЗвездный стильМини-шортымодный луксексуальный образ