«Правильный цвет хаки»: Маликова вслед за Решетовой надела кожаные брюки и куртку-рубашку

Сразу две модницы поддержали тренд на кожу. Дочка Дмитрия Маликова показала, с чем можно носить кожаные брюки.

Стеша Маликова успешно совмещает учебу и карьеру бизнеследи. Она учится на 4 курсе МГИМО, но этом не помешало ей в этом году выпустить свою коллекцию нарядов. Девушки так понравилось заниматься дизайном одежды, что теперь она готовится выпустить новую коллекцию. Дочка Дмитрия Маликова сначала работала с подругами, но теперь сама заведует магазином. Летом она носила мини-платья, а с наступлением осени создала наряды, для более прохладной погоды.

Так на этот раз Стеша решила поддержать тренд на кожу. Она надела куртку-рубашку цвета хаки, которую сочетала с кожаными брюками клеш и косынкой с леопардовым принтом, которую повязала на голову. В последнее время носить платки стало актуально. Наследница артиста убрала одну руку в карман, демонстрируя свой аутфит во всей красе.

«Обожаю благородный и правильный цвет хаки. А платочки и косынки — всегда очень женственно и красиво», — отметила студентка.

Примечательно, что в этот же день также надела кожаные брюки Анастасия Решетова. Бывшая возлюбленная Тимати сочетала их со свитером винного оттенка с открытой линией плеч. Она показала, как танцует в своем уютном образе перед подрастающим сыном. Поклонники восхитились женственностью девушки и ее нарядом. Многие поразились тому, как быстро она пришла в форму после родов. Решетова заверяет, что пока не готова к новым отношениям.А фанаты отмечают, что она стала одеваться еще более привлекательно после расставания с Тимати.