Легендарный состав: Пелагея предстала в молочном платье из атласа в шоу «Голос. Дети»

Пелагея много лет выступает на сцене. Однако многие познакомились с творчеством девушки после того, как она стала наставницей «Голоса». Не раз певица участвовала в проекте, помогая как взрослым участникам, так и совсем юным. Теперь поклонники скучают, что артистке. По всей видимости, успела соскучиться по работе в проекте и сама Пелагея. Минувшим летом, к слову, она активно снималась в КВН, где занимает одно из кресел членов жюри.

Джону Леннону 9 октября исполнилось бы 80 лет. Британского певца нет в живых мужем много лет, но его музыка по прежнему востребована, а песни будоражат сердца людей. В честь этого события на странице Пелагеи появилось видео одного из выпусков шоу «Голос. Дети», где ее подопечные исполнили песню Леннона. В кресле жюри она предстала в молочном платье из атласа с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее талию. Тогда девушка носила длинные волосы.

«Дайте Миру шанс… Джон Леннон. 80? Навсегда молодой гений. Карапузы из команды Пелагеи согласны», — гласит подпись к ролику.

Тогда вместе с Пелагеей наставниками были Дима Билан и Леонид Агутин. Поклонники восхитились выступлением детей, а также отметили, что скучают по легендарному составу наставников. «Пелагея гениальный наставник», «Спасибо за этот номер! Каждый раз замирает дыхание!», «Очень трогательно. Пелагея, возвращайтесь в „Голос“», «Реакции наставников бесценны! С заменой наставников из „Голоса“ ушла атмосфера», «Как же было круто с вами, обожаю ваш состав жюри», — прокомментировали пост подписчики.