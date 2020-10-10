«Образ построен на трендах»: Лорак вышла на прогулку в леггинсах и плаще из лакированной кожи

Ани Лорак готовит для поклонников подарок. Совсем скоро певица представит новый трек, над которым усиленно работает. В перерывах между творчеством девушка посещает светские мероприятия и встречи, а также совершает прогулки на природе.

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На этот раз Лорак выгуляла стильный аутфит – черные леггинсы с ботильонами в тон, а поверх накинула плащ из лаковой кожи серого цвета. Стилист Анастасия Пахолкова осталась под впечатлением от модного образа Каролины (настоящее имя певицы — прим.ред.).

«Миниатюрной Ани Лорак в этом сезоне полюбились леггинсы. Они громко заявили о себе в 2019-м, методично вытеснив с модного Олимпа джинсы-скинни в 2020. Да, подойдут не всем! Да, покажут в некоторых фигурах то, чего до этого момента не существовало (я про недостатки, если вообще так корректно говорить о прекрасном женском теле, и все же). Но все это не про Ани. Точеная фигура — есть, но неверно подобранная пара для леггинсов может стать фатальной ошибкой в конструировании силуэтной составляющей в желаемом аутфите. Певица укомплектовала «коварные лосины» с блестящим плащом, прикрывающим основание ног, что верно, ибо именно эта зона тела в них выглядит не совсем эстетично. Образ построен на трендах. Ботильоны, плащ, леггинсы — актуальней актуального!», — похвалила Лорак стилист.

А вот модницам, которые вдохновляются стилем Ани Лорак, имиджмейкер поспешила дать совет, который обязательно стоит учесть при воссоздании подобного наряда.

«Важное замечание! Я не зря отметила, что Ани Лорак невысокого роста. Комбинация обуви и брюк одного оттенка (а тем более черного цвета) всегда визуально удлиняют их, делают в разы стройнее, автоматически прибавляя роста девушкам petite. Так что рекомендую пользоваться этим стилистическим трюком направо и налево!», — советует Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.