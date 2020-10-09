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Постройневшая Регина Тодоренко похвасталась фигурой в лимонном купальнике

Телеведущая рассказала об очередном успехе, на этот раз — семейном.

Постройневшая Регина Тодоренко похвасталась фигурой в лимонном купальнике
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов успевают не только оттачивать навыки фигурного катания в рамках проекта «Ледниковый период». На днях они представили первый совместный трек «Часовые пояса», который теперь поклонники трэвел-шоу «Орел и решка» будут слышать чаще.

«Крутая новость: теперь наша песня станет саундтреком «Орел и решка», — написала Тодоренко в своем Instagram.

Радостное известие Регина решила сопроводить снимком, где она показала постройневшую фигуру в лимонном купальнике. На волосах, собранных в хвост, была такого же оттенка бандана.

В шоу «Ледниковый период» Тодоренко выступает в паре с Романом Костомаровым, а Влад Топалов — с Еленой Ильиных. Недавно певец признался, что если Регина ему изменит с партнером по льду, то он ее поймет.

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