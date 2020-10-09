«Фасон сделал фигуру более хрупкой»: Алсу позировала в розовом костюме оверсайз с лацканами на жакете

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что покрой наряда довольно нетипичный для гардероба звезды.

На второй неделе октября в международном лагере «Артек» состоялся вокальный конкурс юных исполнителей «Детская Новая волна». В Крыму был настоящий звездопад, туда прибыла целая плеяда знаменитостей первого эшелона: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Игорь Крутой, Олег Газманов, певица Алсу и другие селебрити. Ведущей вечера стала Лера Кудрявцева, а ее напарником — Вячеслав Макаров.

Певица Алсу выступила на концерте не только в составе жюри. Артистка вышла на сцену в белоснежном брючном костюме вместе с младшей дочкой Микеллой и исполнила одну из своих песен. На закрытие мероприятия звезда выгуляла нежно-розовый комплект — жакет с лацканами и брюки свободного кроя. Имиджмейкер Анастасия Пахолкова прокомментировала модный аутфит Алсу.

«Утонченная Алсу предстала перед многочисленной армией поклонников в розовом брючном костюме в оверсайз-формате, что весьма нетипично для ее выходных нарядов Лацканы пудрово-розового жакета отличаются от основного полотна, благодаря присутствию глянцевого блеска, что напоминает классический смокинг и, как следствие, выдает помпезность предназначения. Выбранный оттенок комплекта потрясающе подчеркнул загорелую кожу певицы, а фасон сделал ее фигуру еще более хрупкой», — подметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.