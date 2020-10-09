«Я бы ей отдался»: Ольга Серябкина спровоцировала поклонников глубоким декольте

Поп-исполнительница Ольга Серябкина после того, как покинула скандальную группу Serebro, не перестала быть эпатажной личностью. За Ольгой давно закрепился статус секс-символа российской эстрады. Недавно на ее личной странице в сети появился новый откровенный снимок. Серябкина сфотографировалась в ярком наряде и доказала, что есть еще порох в пороховнице.

Напомним, что теперь Ольга Серябкина выступает под личным именем. С уходом из лейбла Максима Фадеева, артистка перестала скрываться под псевдонимами. Она смело заявляет, кто есть на самом деле. Так же уверено она демонстрирует свое тело. Чему несказанно рады ее поклонники. Мужчины не стесняются в высказываниях в комментариях под фотографией Ольги:

«Да ты пошлая девка!», «А я бы ей отдался», «Опасная!», «Чувство сладости переполняет», «Настоящая самка», «секси-детка».

Напомним, что инициатором расторжения контракта с Серябкиной стал сам Фадеев. Ранее артистка призналась, что не держит обиды на композитора. Более того, она благодарна ему за то, что он передал ей все права на выпущенные песни с участием знаменитости.