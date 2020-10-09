Почти как Одри Хепберн: Татьяна Брухунова сразила фанатов новым образом

Супругу Евгения Петросяна часто критикуют пользователи Сети, но не в этот раз.

Татьяна Брухунова нередко подвергается нападкам подписчиков за те или иные образы. Эксперты в области моды тоже частенько критикуют ее вкус. Но жене Евгения Петросяна все нипочем, с завидной регулярностью она публикует в своем Instagram новые луки. На этот раз молодая мама прогулялась по дождливой Москве в новом образе.

Брухунова остановила свой выбор на укороченном сером пальто с круглым вырезом и черных классических брюках, сделав акцент на обуви. Известно, что Татьяна не любит высокие каблуки, поэтому и на этот раз туфли были на плоской подошве. Изюминку образу добавила пестрым платком, который повязала на голове в стиле Одри Хепберн.

Подписчики остались в восторге от такого наряда.

«Элегантно! На стиле! Какой модный образ! Шик-блеск! Какая хорошенькая», — писали восхищенные фанаты.

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Недавно Брухунова впервые стала мамой. 75-летнему Петросяну она родила сына Вагана. Наследника долго скрывали от общественности и показали публике только через полгода после его рождения.