«Романтическое настроение»: Виктория Дайнеко позировала в плюшевом халате на голое тело

Виктория Дайнеко часто радует фанатов откровенными фотографиями. На этот раз в своем Instagram она опубликовала еще один «горячий» снимок. На нем певица едва прикрыла обнаженное тело белым плюшевым халатом. При этом Виктория была в абсолютно домашнем образе — даже без макияжа.

«Романтичное настроение. Люблю осень и дождь», — подписала снимок Дайнеко.

Фанаты были впечатлены такой откровенностью.

«Мило! Красивая, домашняя!» — писали пользователи Сети.

К слову, личную жизнь Виктория скрывает от своих фанатов. Некоторое время назад она рассталась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Недавно появились слухи, что пара снова вместе, однако Дайнеко их опровергла.