В приглушенной гамме: Брухунова отправилась в театр в бежевом жакете и брюках модного фасона

Пятая жена Евгений Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова в начале этого года стала мамой. Девушка подарила мужу наследника, которого назвали Ваганом. Молодая мамочка не стремится проводить в декрете дни напролет, потому что относит себя к категории мам, не являющихся наседками. И использует любую возможность, чтобы посетить музей, театр, или просто прогуляться по парку.

Накануне Брухунова побывала в театре. Для выхода в свет девушка облачилась в жакет и брюки приглушенных тонов. Стилист портала Teleprogramma.pro Анастасия Пахолкова заметила, что выбранные ею фасоны отвечают всем модным веяниям. И советует взять идею аутфита на вооружение.

«Татьяна Брухунова в последнее время чаще стала выбирать одежду для своих образов в приглушенной гамме. Вот как в этот раз. Для похода в театр она предпочла надеть жакет теплого бежевого оттенка, слегка уходящего в персиковый, и брюки травяного цвета. В качестве обуви выбор пал на короткие замшевые ботинки от отечественной марки одежды, а вот сумка от западного Marc Jacobs. Красивые сочетающиеся между собой оттенки идеально подходят новоиспеченной маме, а фасоны не только соответствуют современным модным требованиям, но и являются отличным подспорьем в плане комфортного времяпрепровождения как на прогулке, так и на культурно-просветительских мероприятиях», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.