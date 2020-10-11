Самая стильная в «Мосгазе»: образы Александровой, Климовой и Бабенко оценили эксперты

Майор Черкасов взялся за очередное расследование. Запутанная история держит зрителя в напряжении все восемь серий. Именно столько отвели авторы сериала для нового дела следователя и его бессменной помощницы, роль которой играет Марина Александрова.

В новом сезоне детектива появились также и другие актрисы, в числе которых отметились Алена Бабенко и Екатерина Климова. Эксперты портала Teleprogramma.pro оценили образы российских актрис и вынесли свой вердикт по 10-бальной шкале.

Алена Бабенко – Бэлла (хозяйка катрана)

Стилист Марина Корабель считает, что в вечернем образе Алены Бабенко сложилось все, начиная от антуража, заканчивая стилем.

«Мне нравится акцент на декольте, массивное украшение на шеи, и яркий красный лак эти детали характеризуют героиню как уверенную, умную и сексуальную даму. Сцена в магазине – вообще кажется, что оказался в магазине советского времени. И об этом нам напоминает и атмосфера и вещи того времени. Продавщица дама с формами в чепчике и переднике стоящая за прилавком и дама в синем трикотажном платье по силуэту и черных лодочках. А также девушка со спины в плотном жакете и классической юбке со спины. За образы 10 баллов», — сказала Корабель.

Стилист Руслан Громов отметил, что образ Алены Бабенко – крайне колоритный образ, эдакая «хозяйка жизни».

«Судя по образу, эта женщина со стальным характером. 7 из 10. Образ в синем платье чуть слабей, чем в первом варианте. В советское время данный наряд считался весьма интимным. Если рассматривать более детально, платье сидит не самым лучшим образом. 5 из 10», — объяснил Громов.

Фэшн-эксперт Анна Бжедугова сделала акцент на том, что образы составлены для съемок, поэтому нужно учитывать контекст.

«В первом образе нет никаких минусов, за которые можно было бы зацепиться. Пожалуй, кроме прически. Такая объемная шапка в настоящий момент считается устаревшим вариантом стрижки и укладки. И даже к такому «киношному» образу, можно прибрать утонченную альтернативу, не прибавляющую женщине возраста. Ставлю 7 из 10. Второй наряд — советский шаблон. Это пример того, как одеваться не надо, особенно он актуален для женщин после 45. Не подбирайте обувь в тон одежды, ищите контрастные сочетания, забудьте о неправильных приталенных силуэтах и массивном принте — 0 из 10», — прокомментировала Бжедугова.

Марина Александрова — Софья Тимофеева (эксперт-криминалист)

Марина Корабель отметила, что цвет платья актуальный для нашего времени.

«Не считывается настроение. Пояс не сочетается с платьем и другими украшениями. Поэтому оценка образа 3 балла. Наряд Марины Александровой в брюках мне нравится. Единственное, хочется убрать строгость и добавить легкой небрежности, чтобы передать настроение расслабленности и легкости в образе. 7 баллов», — заключила Корабель.

Руслан Громов сказал, что Марина Александрова в платье выглядит крайне выигрышно.

«В таком платье можно не только сыграть в фильме, но и появиться на красной дорожке «Кинотавра». Хорошая работа костюмеров — 10 из 10. Второй образ Марины Александровой, тоже интересный, есть отголоски хиппи. Деним, лен, этнические элементы. Если честно, мне не понятно, почему в этом образе фигурируют перламутровые сережки, аля «жемчуг», они точно сюда не подходят. Украшения должны быть так же выдержаны в этно стиле. 8 из 10», — прокомментировал Громов.

Анна Бжедугова захотела похвалить Марину Александрову за выбор фасона джинс и за расслабленную рубашку.

«Но обратите внимание на обувь. Босоножки на такой танкетке – давний антитренд. К тому же, Марина надела их с белыми носками. 4 из 10. Второй образ более выигрышный. Мне не нравится цвет ремня, но фасон и текстура ткани смотрится отлично. Волосы уложены вполне уместно для образа и дополняют его. 7 из 10», — рассказала Бжедугова.

Екатерина Климова – Вера (бывшая жена майора Черкасова)

Марина Корабель считает, что платье на запах с геометрическим рисунком и золотым поясом, сочетается сумкой и наручными часами.

«Единственное, сумки очень много в образе. И хочется облегчить ее восприятие. Либо за счет цвета (выбрав не такой яркий, а любой другой из цвета принта на платье) либо за счет более мягкой формы и материала. 8 баллов», — сказала Корабель.

По мнению Руслана Громова, Екатерина Климова выглядит очень органично.

«Я не вижу никакого резонанса, картинка целостная, значит, костюмеры и гримеры сделали все правильно. 10 из 10», — отметил Громов.

Анна Бжедугова отметила, что геометрический принт сейчас актуален, но не в таком формате.

«Абсолютно не нравится сочетание цветов, золотые, блестящие детали на платье. 0 из 10», — заключила Бжедугова.

Наши эксперты разобрали наряды актрис. А их прически прокомментировала мастер Ольга Горина.

«К вечернему платью подходит данная прическа Алены Бабенко. Чуть приподнятая и разобранная на перышки. Все гармонирует. У Марины Александровой прическа в стиле хиппи. Очень хорошо и с вечерним платьем. У Екатерины Климовой – локоны, собранные сзади. Все подходит», — заключила Громова.

Подводим итоги

Средний балл за образ Алены Бабенко составил 7,5 балла.

балла. Наряды Марины Александровой оценили на 6,5 балла.

балла. Екатерины Климовой — на 6 баллов.

Нам интересно и мнение наших читателей.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике.

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО. Живет и работает в Лос-Анджелесе, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

Ольга Горина – мастер по прическам.