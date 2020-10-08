Софья Эрнст в укороченных брюках и джемпере с капюшоном посетила премьеру фильма

В мае этого года генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст снова стал отцом. Он состоит в браке со звездой сериала «Содержанки» Софьей Эрнст. Позже подтвердилось, что девушка родила ребенка, который стал их третьим совместным наследником. Пол малыша родители предпочли не разглашать, как и его имя. Зато уже через несколько месяцев жена Эрнста продемонстрировала постройневшую фигуру. Она быстро вернулась в форму после родов.

А этой осенью Софья посетила открытие Московского международного фестиваля. На красной дорожке она предстала в серебристом платье с ниспадающими рукавами. Образ был броским и запоминающимся. Накануне состоялась премьера фильма «На острие» в столичном кинотеатре «Октябрь». На этот раз актриса предпочла более повседневный образ в кэжуал стиле. Она позировала перед фотографами в укороченных брюках прямого кроя и джемпере с воротником. Ботинки на шнуровке и кружевная шапочка дополнили ее образ. Девушка подчеркнула свою стройность монохромным нарядом.

Вместе с Софьей позировала Светлана Ходченкова, которая сыграла главную роль в фильме.Она тоже отказалась от вечернего платья в пользу более удобного наряда.

«Для меня это особенный проект, может показаться, что роль маленькая, но для меня это 10 лет упорной работы, пота и травм, успехов и поражений. Ведь я занималась фехтованием, и я очень горжусь званием мастера спорта, а еще больше горжусь товарищами, которые продолжили этот тяжелый труд, когда я сдалась и ушла», — поделилась девушка.

По словам жены Эрнста, она не смогла сдержать слез. Софья гордится и спортсменами и выдающимися актерами. А поклонники восхитились ее красотой. Многие отметили, что у нее был очень стильный образ. «Крутые», «Какие хорошенькие», «Необычный наряд», «Вы такая стройная», «Есть чем гордиться», «Две красотки», — прокомментировали кадры подписчики.