С мужского плеча: Брухунова отметилась на прогулке в джинсах mom’s и безрукавке оверсайз

Татьяна Брухунова очень гордится тем, что в свой 31 год имеет собственный уникальный стиль в одежде. Девушка подчеркивает, что составляет аутфиты сама, без всякой помощи стилистов и дизайнеров. Вдохновляется Брухунова «иконами стиля»: Жаклин Кеннеди, Одри Хэпберн, Коко Шанель.

Для каждого выхода в свет Брухунова тщательно подбирает наряд. И старается не повторяться. Даже на прогулку с коляской девушка продумывает образ до мелочей.

На этот раз жена Петросяна выбрала кэжуал в образе. Она отметилась на прогулке в модных джинсах mom’s и безразмерной безрукавке шоколадного оттенка. Благодаря теплой осени она скинула тренч и повесила на одно плечо.

Кстати, стоит отметить, что клетка прочно обосновалась в осеннем гардеробе Татьяны. Накануне девушка выгуливала куртку-рубаху бежевого оттенка.