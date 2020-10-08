«Мечта каждой девушки»: Бородина показала, как облачилась в свадебное платье с длинным шлейфом

Ксения Бородина для многих поклонников стала эталоном стиля. К телеведущей даже обращаются за советами. Девушка не скрывает, что любит делать покупки. Каждый сезон она обновляет гардероб себе и дочкам Теоне и Марусе. Этой осенью девушка уже обзавелась модными жакетами из кожи и плюшевыми пальто. Она также успела сняться в фотосессии в алом платье в пол. По всей видимости, это навеяло ей воспоминания о свадьбе.

Бородина пять лет состоит в браке с Курбаном Омаровым. У них подрастает общая дочка. На момент свадьбы телеведущая уже была беременна. Многие помнят пышное торжество, которое она организовала с многоярусным тортом и декорациями в белом цвете. Также девушка блистала в роскошном пышном платье из атласа со шлейфом. Как оказалось, изначально оно выглядело иначе. Ксения поделилась кадрами, на которых примеряет его в бутике. В наряде ей посоветовали сделать открую спину, а также убрать банты с талии.

«Смотрите, что я нашла. Мечта каждой девушки — это красивое свадебное платье. Мы с детства о нем мечтаем и рисуем его у себя в голове. У меня было это платье, которое мы переделывали, и еще другое», — поделилась телеведущая.

Второе платье было уже прямого кроя, украшенное бисером и юбкой из фатина. В нем Ксения была уже ближе к вечеру, когда начались танцы. Поклонники отметили, что до сих пор помнят этот наряд. «О, боже! Красота какая, я вспоминаю свою свадьбу, мурашки по коже», «И прическа у вас шикарная и цвет волос», «Оно шикарное! Для настоящей королевы!», «Очень красивое платье! Да и невеста просто обворожительная!», «Очень красивое! Считаю вне моды, всегда актуально будет», — прокомментировали пост подписчики.