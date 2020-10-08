«Мне всегда казалось, что твид – это круто»: Высоцкая похвасталась коллекцией жакетов

Юлия Высоцкая решила разобрать в своем загородном доме гардероб и обнаружила огромное количество жакетов, которые в настоящий момент очень актуальны. Свой модный эксперимент актриса продемонстрировала на YouTube-канале «Мне это нравится!».

«Я хочу обратить внимание, что сейчас очень много твида, а я твид всегда очень любила. Не знаю, то ли это моя любовь к Англии так проявляется, но мне всегда казалось, что твид — это круто», — заметила Юлия.

Звезда показала сразу несколько экземпляров жакетов из твидовой ткани и сформировала стильный, на ее взгляд, комплект, дополнив образ белой футболкой, укороченными джинсами с «рваным» низом, шляпой и резиновыми сапогами на массивной подошве.

Высоцкая заметила, что ей очень нравится современная мода, которая позволяет сочетать классические жакеты со спортивной обувью, толстовками и шляпами.