«Выглядит элегантно»: Собчак предстала в жакете и юбке плиссе цвета припыленной розы

Ксения Собчак любит оказываться в центре внимания. Раньше она позволяла себе короткие наряды, в которых появлялась на ТВ, теперь ее стиль изменился, поэтому телеведущая часто критикует других звезд, которые, по ее мнению, не улучшают свой вкус. Несколько лет назад она раскритиковала гардероб Анастасии Волочковой, а недавно досталось и Лере Кудрявцевой, но журналистка похвалила коллегу за то, что с недавних пор она одевается более сдержанно и современно.

Сама Ксения с наступлением осени носит платья, костюмы, а также теплые пальто. На днях она прошлась по магазину в бархатном плаще изумрудного цвета. А новый лук телеведущей, в котором она появилась на съемках, вызвал у многих восхищение. Блондинка выбрала приталенный жакет и юбку плиссе. Наряд в нежно-розовом цвета Собчак дополнила кремовыми ботинками.

Для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова дала свою оценку наряду. Как оказалось, он ей напомнил стиль Яны Рудковской.

«Этот образ Ксении сильно похож на те наряды, что носит Яна Рудковская. Она обычно выбирает стильные жакеты, плотно прилегающие к фигуре в припыленных тонах. Здесь мы видим припыленную розу. Абсолютно нежнейший образ и сочетается с цветотипом героини. Выглядит элегантно, нежно, и в то же время это классический лук в более смелом прочтении за счет того, что она показала подклад жакета. Смотрится непринужденно: образ расслабляет, но тем ни менее задает определенный тон. Здесь Ксения активно поработала с аксессуарной группой. Она выбрала много ниспадающих цепочек, которые смотрятся вполне гармонично в целом в образе. Даже оправу в очках она подобрала тонкую, чтобы облегчить образ. Получился нежный, легкий и утонченный, но по-деловому элегантный стиль», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.