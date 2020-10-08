«Нереальное»: 45-летняя Навка облачилась в бирюзовое платье со шлейфом от Расковаловой

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что жена Дмитрия Пескова слывет первой модницей. В звездном гардеробе 45-летней Татьяны Навки преобладают элегантные и изысканные наряды. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не сомневается в том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду избирательно составляет каждый лук. Ко всему прочему, фигуристка не привыкла экономить на себе. Татьяна отдает предпочтение качественным вещам, пошитым из хороших тканей.

Искусствовед похвалил Навку и за то, что она не стремится подчеркнуть молодость и стройность за счет одежды. В целом спортсменка предпочитает статусные вещи по возрасту. Избегая нарядов длины мини, с глубоким декольте или разрезом на юбке.

На одной из фан-страничек Татьяны Навки появилось ее архивное фото, которое сама чемпионка ранее публиковала в личном профиле. В кадре фигуристка позировала в бирюзовом платье на запах длины макси со шлейфом и объемной юбкой. Образ олимпийской чемпионки в танцах на льду дополнили серебристые туфли-лодочки на шпильке и клатч. Белокурые локоны знаменитость оставила распущенными, уложив их в виде кудрей. Также спортсменка сделала яркий макияж в стиле смоки-айс. Примечательно, что автором наряда, в котором на вечеринке появилась Навка выступила дизайнер Яна Расковалова.