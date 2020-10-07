«На себя не похожа»: Нюша в короткой юбке и с новой прической восхитила поклонников

Певица Нюша с начала своей музыкальной карьеры привыкла демонстрировать на публику дерзкие наряды и яркие образы. Несмотря на статус мамы, артистка не боится длины мини. Недавно Нюша, она же Анна Шурочкина, опубликовала свежий кадр соблазнительного наряда у себя в профиле микроблога.

Девушка выбрала базовую черную футболку с глубоким вырезом, а дополнила образ ультра короткая юбка с передней молнией.

Поклонники остались довольны выбором певицы. Более того, многие ее просто не узнали:

«На себя не похожа», «Тут на Ханну похожа», «Вашей маме зять не нужен?!», «Шторм девять баллов», «Бомба!», «На себя не похожа, любимка», «Богиня», «Ох, какая!» — написали подписчики.

Напомним, что ранее модный стилист Эвелина Хромченко советовала быть осторожнее с длиной мини, особенно женщинам после 40. Фэшн-эксперт программы «Модный приговор» на Первом канале уточнила, что представительницам прекрасного пола с возрастом не стоит экспериментировать с длиной платьев. По мнению Хромченко, мини в этом возрасте может сыграть плохую шутку с тем, кто ее выбрал.