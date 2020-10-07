«Мокрая такая»: Каменских в шелковом костюме и без белья засветила красивую грудь

Настя Каменских обладает эффектной внешностью. Долгие годы она выступала в дуэте с Потапом. Поклонники подозревали, что у них роман, но лишь год назад пара перестала скрывать отношения и устроила пышную свадьбу. Теперь они уже не поют дуэтом, но почти не расстаются. Потап стал продюсером своей избранницы. К тому же, они часто вместе путешествует. Недавно влюбленные приехали на море, чтобы продлить лето.

Каменских старается поддерживать себя в форме, поэтому регулярно тренируется. На отдыхе она тоже не позволяет себе расслабляться. При этом девушка вместе с Потапом старается наслаждаться мгновениями, устраивая морские прогулки или часами расслабляясь на пляже. Артистка также стала выбирать более женственные наряды. По всей видимости, ей хочется радовать своего мужа. Недавно она показала белоснежный костюм с шортами-бермудами, а теперь решила вслед за Ксенией Бородиной одеть наряд в бельевом стиле.

Настя предстала возле бассейна в шелковом костюме, похожем на пижаму. Глубокое декольте позволило засветить красивую грудь. Тонкая ткань не смогла скрыть достоинств ее фигуры. Она дополнила наряд белыми мюлями с квадратным мысом. Такие же демонстрировала Нюша минувшим летом.

«Этот цвет! Напоминает мне о море», — отметила она.

Поклонники восхитились луком звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая классная, талантливая!! Счастья и любви!», «Вы как всегда, чертовски привлекательны», «Какая роскошная», «Очень красивая», «Мокрая такая», «Ох, эти влажные волосы», — прокомментировали пост подписчики.