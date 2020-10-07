«Как парень из провинции»: Васильев остался доволен гардеробом Петрова и Милославской

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб популярных ныне актеров, которые также состоят в романтических отношениях. Речь идет о паре Александра Петрова и Стаси Милославской.

Историк моды уточнил, что от этих героев веет русскими сказками — у Петрова, к примеру, типичная русская фамилия, а Милославская ассоциируется у соведущего Эвелины Хромченко с дочерью боярина.

«Саша, похожий на Иванушку или Емелю из сказки, родившийся в Переславле-Залесском, познакомился со Стасей, которая напоминает внешне дочь боярина. Что тут сказать? Эта пара очень позитивная, у Саши всегда лучезарная улыбка на лице. Даже не важно, какие роли он играет, но выглядит всегда как положительный герой. А Стася невероятно женственная», — приводит 7days слова Александра Васильева.

При этом, как говорит искусствовед, одеваются они как американцы: футболка, бейсболка, джинсы, джинсовая куртка. Этот образ Америки послевоенного времени, который докатился до нас шестьдесят лет спустя. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что Петров не носит галстуки, зато любит рубашки навыпуск.

«Он словно бравирует своей простотой, как парень из провинции, который попал в столицу, но своим правилам не изменил. Часто одевается в стиле «бандитский двор»: кроссовки, майки, спортивные штаны. Я считаю, что Саша Петров на волне, в ритме времени, соответствует эпохе. И меня не удивляет количество его ролей. Сейчас у режиссеров востребован подобный образ», — отметил историк моды.

Говоря о стиле Александра Петрова и Стаси Милославской, ведущий «Модного приговора» уточнил, что если присмотреться к прическе и одежде, которую выбирают актеры, становится понятно, что эти вещи были куплены за приличные деньги.