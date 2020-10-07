Гузеева в приталенной куртке пастельно-зеленого оттенка запечатлелась с подругами

Лариса Гузеева является не только актрисой, но и телеведущей. С тех пор, как она ведет передачу «Давай поженимся!», ее поклонники больше узнали о личной жизни артистки. Многие отмечают, что любят ее за прямолинейность и чувство юмора. Более того, в 61 год теледива не боится экспериментировать с внешностью и старается следить за фигурой, хоть и не скрывает, что редко отказывается от вкусной еды. Звезда постоянно сама готовит дома и любит собирать всю семью за столом.

На съемках передач про женихов и невест Лариса чаще всего предстает в платьях или ярких костюмах. Стилисты подбирают ей модную одежду. А на этот раз телеведущая решила показать свой осенний образ. После очередных съемок на природе она запечатлелась с подругами возле деревьев с пожелтевшей листвой. Гузеева предстала в приталенной куртке пастельно-зеленого цвета с капюшоном. Она подобрала к ней джоггеры бежевого оттенка и белые кроссовки. Благодаря нюдовой помаде и неброским теням артистка выглядела свежо.

«Подруги мои любимые!! Спасибо что вы рядом», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие оценили ее осенний лук. «Красивая женщина — это статус пожизненный», «Молодец, вы окружаете себя красивыми и молодыми подругами и сама такой же молодой и красивой будете долго оставаться», «Какая же вы стильная! Беру с вас пример всегда», «Прекрасно выглядите», «Девчонки, вы такие хорошенькие», «Какая вы классная», — прокомментировали пост подписчики.