«В последних тенденциях»: Навка в силуэтном платье и косухе вышла с дочкой на улицу

Образ фигуристки вызвал восторг у эксперта Teleprogramma.pro Ольги Трофимовой. По словам стилиста, спортсменка подобрала не только модное платье, но и актуальную обувь.

Татьяна Навка после карантина старается меньше сидеть дома. Летом она путешествовала вместе с дочками Сашей Жулиной и Надей Песковой. Теперь фигуристка ездит на съемки «Ледникового периода», а свободное время посвящает семье, прогулкам и светским раутам. Недавно спортсменка сводила на детский праздник свою младшую наследницу, а сама пообщалась с подругами. А на днях она посетила музей в компании мужа Дмитрия Пескова.

Поклонники всегда восхищаются женственными нарядами Навки. Она часто носит брючные костюмы, платья миди, а для прогулок выбирает джинсы, туники и стильные пальто. В одном из фан-аккаунтов появилось фото, которое ранее публиковала сама звезда. В кадре Татьяна запечатлена на улице с малышкой Надеждой. Они позировали с цветами, собравшись на праздник. Татьяна предстала в белом силуэтном платье в крупную клетку и косухе. Дополняли образ сумка в виде сердца и сапоги казаки. Ее наследница выглядела нарядно в пышном платье и плюшевом пальто горчичного цвета.

Не только поклонники, но и эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова восхитились образом Навки. Имиджмейкер-стилист отметила, что фигуристка подобрала трендовый наряд.

«Очень женственно, в последних тенденциях моды. Принт клетка актуален. При чем, платье элегантного кроя, классического силуэта с достаточно крупным рисунком, задает образу настроение, подчеркивает достоинства правильно сложенного силуэта в пропорциях. Плюс куртка косуха. Если бы в данном образе было пальто нюдового оттенка, в бежевых тонах, а не черная куртка, то этот лук смотрелся бы иначе. В сочетании с модной обувью и сумкой в форме сердца Yves Saint Laurent образ леди смотрятся мило, женственно и в то же время задорно и остро. Дочка также прекрасно выглядит в дуэте с мамой. Татьяна не только себе грамотно продумывает образы, но еще и задумывается о дочке. Подрастает настоящая модница. Они смотрятся безупречно — одна в черно-белой гамме, а вторая — в акцентной гамме с желтым оттенком», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.