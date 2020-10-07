Стеша Маликова вслед за Кети Топурией облачилась в армейские сапоги и рубашку оверсайз

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Еще несколько лет назад девушка переживала из-за вступительных экзаменов, а теперь она учится уже на четвертом курсе МГИМО. Более того, наследница композитора любит помогать родителям нянчить своего младшего брата Марка, а недавно во время карантина она создала свою марку одежды. Сначала ей помогали подруги, но потом Стеша все взяла в свои руки. Теперь она выпускает, как повседневные наряды для девушек, так и вечерние платья для особых случаев.

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На днях Маликова похвасталась новой рубашкой оверсайз, которая даже понравилась ее папе. Для очередной прогулки на природе она решила надеть ее с водолазкой и черными джинсами. Наряд девушка дополнила массивными армейскими ботинками и белым клатчем с плетением похожего на сумку Bottega Veneta, стоимостью почти 200 тысяч рублей. Стеша собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились красотой девушки. При этом ее наряд многим показался мрачным даже для осени. Но стоит отметить, что любит носить рубашки оверсайз и армейские сапоги Кети Топурия. Образ девушки напомнил трендовые луки певицы. Многие одарили дочку Маликова комплиментами: