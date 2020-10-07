По-домашнему: 45-летняя Навка в трико по фигуре предстала на борту самолета без макияжа

45-летняя Татьяна Навка все чаще путешествует с дочкой Надей. Малышка, как и ее звездная мама, увлекается фигурным катанием. Олимпийская чемпионка в танцах на льду надеется, что в будущем их с Дмитрием Песковым наследница будет занимать первые места на важных соревнованиях. Однако пока кроха медленно, но уверенно идет к своей цели. Также Надя учит сразу три иностранных языка: китайский, как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон, французский, как двойняшки Гарри и Лиза — отпрыски Аллы Пугачевой и Максима Галкина и английский, как дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — Вероника.

Примечательно, что этот архивный снимок с фигуристкой появился на фан-страничке Татьяны Навки. Тот же кадр сама чемпионка публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры спортсменка предстала в трико и практичном свитшоте. Ко всему прочему, олимпийская чемпионка в танцах на льду не стала накладывать макияж, показав себя в расслабленном и максимально естественном виде. Рядом с именитой мамой позировала Надя Пескова.