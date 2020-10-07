«Выглядит вкусно»: Собчак в бархатном плаще изумрудного цвета отправилась за покупками

Ксения Собчак после отпуска с Константином Богомоловым и сыном Платоном вернулась к работе. Каждый день телеведущая делится кадрами, на которых позирует на съемках. С наступлением осени девушка стала облачаться в уютные платья плиссе, а также свитера и пальто. Блондинка старается всегда сопровождать возлюбленного на светских раутах. Для выхода в свет она тщательно подбирает образы, чтобы выглядеть элегантно.

На днях Ксения похвасталась кашемировым жакетом и теплым платьем с юбкой в складку. Теперь она отправилась выбирать сантехнику для своего особняка, где идет ремонт. По магазинам телеведущая прошлась в повседневном броском наряде. Девушка облачилась в бархатный плащ изумрудного оттенка, который сочетала с платьем и рыжими ботильонами из замши. Она распустила волосы и сделала нежный макияж.

«Последние дни меня мучает важнейший вопрос: какой кран выбрать, более красивый (с двумя вентилями холодная/горячая) или более удобный (с одним переключателем наверху)?» — призналась звезда.

Поклонники восхитились элегантным осенним луком Ксении. Многие одарили ее комплиментами. «Такой интересный наряд», «Очень женственно», «Плащ в стиле Собчак», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит телеведущей дизайнер Сергей Никулин.

«Просто в восторге от этого образа. Настолько красиво подобрана фактура, цвета. Она все такая, что хочется прикоснуться к ней. Настолько вкусно выглядит. Если брать тренды, то в осенне-зимний период хочется теплых, мягкий материалов. И замша, бархат, все что связано с шерстяными материалами, они конечно акцентные и модные. По поводу цветов, не знаю насколько глубина оттенка важна сейчас, но сочетание холодного зеленого травянистого цвета и фактуры обуви — просто великолепно. Человек с аксессуаром от Дома Dior, — этого уже достаточно, для модного образа», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».