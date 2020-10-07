«Модная перчинка»: Решетова в высоких ботфортах и юбке завлекла оголенным бедром

Анастасия Решетова месяц назад объявила о расставании с Тимати. Пара была вместе пять лет и за это время у них появился общий ребенок – первенец у модели и второй для рэпера. Сына назвали Ратмиром, и малышу вот-вот исполнится годик.

Оставшись одна, Решетова стала публиковать смелый контент в Instagram. Девушка обладает хорошей фигурой и не стесняется демонстрировать ее, иногда даже провоцируя подписчиков.

На этот раз она предстала в черной блузке и юбке, которые дополнила высокими ботфортами. Пикантности образу модель придала, обнажив бедро. Стилист Ольга Трофимова заметила, что именно этот жест заставляет оценивать наряд совсем в ином свете.

«Эффектная поза, стойка кошечки — и вполне стандартный образ может заиграть другими гранями! Анастасия показывает нам, как смелые ботфорты в нестандартном цвете плюс тренч в тон и черный ансамбль из блузки и юбки может быть воспринят окружающими как модная перчинка. Вполне дневной look Решетова обыграла эффектно поднятой юбкой. Но все вполне стандартно, и девушка смело миксует те предметы гардероба, которые имеются в гардеробе каждой модницы», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.