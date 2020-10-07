Подчеркнула талию: Екатерина Гусева в белом платье миди и ботильонах предстала на премьере

Екатерина Гусева является одной из самых привлекательных актрис в российском шоу-бизнесе. Она с юности строит карьеру в театре и кино. В ее копилке работы в мюзиклах «Красавица и Чудовище» и «Звуки музыки». О личной жизни девушка рассказывать не любит. Она замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. Они крайне редко вместе появляются на публике. У них есть сын Алексей, а также дочка Анна.

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Гусева недавно появилась на открытии сезона в Театре имени Моссовета, в труппе которого она уже много лет. А накануне девушка стала гостьей на премьере сериала «Шерлок в России», которая прошла в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках Московского международного кинофестиваля. Главную роль в детективной картине сыграл Максим Матвеев. Он вместе с продюсерами пришел на показ и с удовольствием общался с гостями.

На этот раз Гусева пришла без мужа. Она выбрала платье миди в романтическом стиле. Белый наряд с цветочным принтом и акцентом на талии, подчеркнул ее стройную фигуру. Кожаные ботильоны синего цвета и стеганая сумка дополнили образ. Актриса собрала волосы и сделала нежный макияж. Многие отметили, что 44-летняя Екатерина выглядит очень молодо.

Также появились на премьере и другие звезды: Марина Зудина, Роман Маякин, Сабина Ахмедова, Кирилл Кяро, Александра Ревенко и другие известные персоны. Премьера сериала про Шерлока, который оказывается в Российской Империи, состоится на платформе START 22 октября. Зрители смогут насладиться сразу двумя сериями.