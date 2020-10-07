«Раньше они были больше»: Настя Ивлеева в нижнем белье на Мальдивах разочаровала поклонников

Как отметили пользователи, у звезды уже не такие прекрасные формы, как раньше.

Телеведущая Настя Ивлеева в Instagram поделилась фотографией с отдыха на Мальдивах. На снимке она стоит в одном нижнем белье и красиво позирует неизвестному фотографу. На звезде программы «Орел и решка» соблазнительный бюстгальтер и трусики.

«Доброе утро, что ли», — кратко подписала она снимок.

Между тем некоторые фанаты остались разочарованы фигурой звезды и, в первую очередь, ее грудью. «Раньше они были больше», «Говорила, что выкладывать фотки в нижнем белье слишком, а сама выкладываешь. Очень странные и непоследовательные действия», «Бомба, конечно. Но куда пропала твоя выдающаяся грудь?» — стали задавать вопросы пользователи.

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Напомним, что Настя Ивлеева не только успешная телеведущая, но и блогер. Она замужем за известным рэпером Элджеем. Не так давно она в шутку возмущалась, что музыкант купил вертолет, но не возит ее на нем на работу.