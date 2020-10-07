С акцентом на талию: Дубцова в платье-халате черного цвета появилась в студии «Авторадио»

С наступлением осени светская жизнь закипела. Вечеринки, концерты, церемонии — хоть и с большими ограничениями, но общение возвратилось в жизнь звезд. Многие селебрити представили поклонникам новые треки, как это сделала 38-летняя выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова. Вместе с Артемом Качером звезда записала песню «Под дождем».

Накануне артистка побывала в гостях на «Авторадио». В студии она появилась в черном платье-халате свободного кроя. Пояс на талии подчеркнул стройность девушки и напомнил, как она похудела за последнее время.

А не так давно Дубцова вышла на сцену вместе с Любовью Успенской. Звезды исполнили совместный хит «Я тоже его люблю». И для выступления знаменитая брюнетка облачилась в силуэтное платье со змеиным принтом.