Экс-возлюбленная Эмина в сливочных брюках и твидовом жакете прогулялась по Москве

Эмин Агаларов многих огорошил новостью о разводе. С Аленой Гавриловой он прожил всего год. За это время у пары родилась дочка Афина. Причины расставания артист так и не назвал, но отметил, что сохранил теплые отношения с экс-возлюбленной, как и с первой своей женой Лейлой Алиевой, от которой у него есть еще двое сыновей и приемная дочка. Алена теперь живет в отдельном доме, который ей подарил певец. Сам Эмин часто забирает дочку, чтобы провести с ней время.

больше по теме Экс-возлюбленная Эмина облачилась в одинаковые джинсы с подругой для прогулки с дочкой Алена Гаврилова поделилась трогательными кадрами с подросшей наследницей.

Недавно «Мисс Мордовия» делилась кадрами, на которых гуляла с подросшей наследницей. Тогда девушка выбрала образ в кэжуал стиле, выбрав джинсы и кеды. Однако чаще ей присуще одеваться более изысканно. Даже для дочки Гаврилова покупает наряды люксовых брендов, не жалея денег на обновки.

А накануне девушка провела время без наследницы. Она прогулялась по Москве и остановилась на кофе в ресторане. В соцсети бывшая жена Эмина опубликовала фото, на котором была запечатлена во время прогулки с друзьями. Девушка предстала в широких брюках сливочного цвета, свитере в тон и твидовом жакете. Белые кеды и карамельная сумка дополняли элегантный образ. Алена надела солнцезащитные очки и собрала волосы в небрежный пучок.

Поклонники восхитись красотой девушки и ее изысканным образом. Многие ее назвали современной леди. «Хорошенькая», «Какой наряд, шик», «Очень стильно», «Прям леди», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.