«Выглядит роскошно!»: беременная Подольская в бежевом костюме и песочном пальто позировала в саду

Наталья Подольская в ожидании второго малыша от Владимира Преснякова поправилась уже на 10 килограммов. Об этом звезда сама сообщила поклонникам в Instagram. Но это ее ничуть не тревожит — девушка наслаждается счастливым и долгожданным временем, которое, к слову, в ноябре уже должно завершиться — прибавления в семействе ждут как раз в конце осени.

Накануне певица отправилась на прогулку. Осень украсила сад своей палитрой, и Подольская запечатлелась на фоне ярких красок, позируя в бежевом костюме и песочном пальто.

«Очень красиво осень меняет краски. Остановить мгновение, к сожалению, не получится. Но можно соответствовать», — подписала снимок Подольская.

Мы обратились к модному эксперту портала Teleprogramma.pro Ольге Трофимовой, чтобы узнать ее мнение насчет аутфита звезды. Стилист заметила, что Подольская всегда выглядит безупречно, и беременность не стала исключением.

«Нежная, милая, утонченная, элегантная Наталья Подольская в невероятных сливочно-карамельных оттенках выглядит роскошно! Одевается Наташа безупречно, она всегда стильная, харизматичная. В подборе нарядов совершенно точно присутствует рука мастера. Но если певица выбирает наряды сама, то они у нее получаются исключительными! Элегантная классика нам диктует строгость в линиях, и у Натальи в ее образе мы все это видим», — оценила аутфит Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.