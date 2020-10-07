Ярко и сочно: Климова в пуховике сочного зеленого цвета и козырьке Dior прогулялась по Куршской косе

С наступлением осени в гардеробах многих девушек поселяется серость. Почему-то большинство из них тянет на черные, графитовые, минимум — карамельные или бежевые оттенки, а про яркие цвета будто забывают. Но звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова доказала, что осенний гардероб должен играть красками.

Актриса отправилась на прогулку по Куршской косе в аутфите сочных оттенков. Стильный выбор звезды мы попросили прокомментировать имиджмейкера Анастасию Пахолкову.

«В последнее время с яркими оттенками «дружить» мало кто хочет. Почему? Не знаю! Возможно, хочется спокойствия и умиротворенности, меньше взрывов как эмоциональных, так и цветовых. Чего не скажешь о Екатерине. На ней оверсайз пуховик сочного зеленого оттенка в сопровождении джемпера яркого ягодного цвета. Облегающие брюки, ботинки и сумка — черные, что уравновешивает образ. В дополнение, на голове актрисы красуется козырек Dior, который определенно забирает на себя много внимания. Подобранные цвета и фасоны безупречно подчеркивают внешность звезды, передают ее настроение и не оставляют окружающим поводов для грусти, ибо, взглянув на сие обилие цвета, думать о плохом не хочется совсем!» — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.