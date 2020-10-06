Кейт Миддлтон в новом пальто в клетку покорила студентов

Герцогиня Кембриджская приехала в Дерби для того, чтобы обсудить с будущими специалистами последствие пандемии.

Кейт Миддлтон не сидит сложа руки. На прошлой неделе она побывала в скаутском лагере в одном из районов Лондона, на этот раз решила встретиться со студентами университета. Для этого герцогиня отправилась в Дерби. Там она узнала, как пандемия повлияла на процесс обучения и какие меры принимали в учебном заведении для психологического здоровья студентов.

На встрече Кейт выглядела просто и со вкусом. Как пишет Hello! герцогиня Кембриджская надела шикарное новое пальто в мелкую клетку от Massimo Dutti. Его стоимость составляет 249 фунтов стерлингов (чуть более 25 тысяч рублей). Помимо этого будущая королева выбрала кашемировый свитер фисташкового оттенка также от этого бренда. Он стоит 119 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей) и черные брюки. Завершила образ замшевыми туфлями на массивном каблуке от Gianvito Rossi за 520 фунтов стерлингов (52 тысячи рублей).

больше по теме Кейт Миддлтон появилась на публике в платье из денима с расклешенной юбкой Герцогиня Кембриджская на своих нарядах экономить не привыкла.

Недавно эксперты выяснили, какими средствами для мытья и укладки волос постоянно пользуется Миддлтон. Оказалось, что Кейт предпочитает покупать не самые дорогие уходовые компоненты.