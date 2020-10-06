«Обувь в образе решает многое»: имидж-стилист не смогла назвать наряд Татьяны Брухуновой модным

Полгода назад жена 75-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые стала мамой. Малыша скрывали от публики целых полгода, и только недавно общественность узнала о радостном событии в семье юмориста. Брухунова наслаждается материнством и не забывает показывать подписчикам в Instagram свои разнообразные наряды.

На этот раз для прогулки по Москве Татьяна выбрала одежду в синих тонах. На ней был кардиган модного неоново-синего цвета и расклешенное платье такого же оттенка со «звериным» принтом. Образ она дополнила светло-голубой сумкой на цепочке. Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова не смогла назвать этот образ модным.

«Татьяна Брухунова выбирает сочные яркие оттенки. Фишка этого сезона — это леопард в нестандартном цветом решении. Образ городской, смелый в цвете, но я не могу с точки зрения стиля сказать, что он модный. Мило и женственно — я бы так обозначила. Обувь у нее всегда без каблуков, а она в образе решает многое. Даже черные слайдеры в тон очкам были бы намного красивее. Ее обувь простит все ее луки», — сказала Трофимова.

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Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – более 10 лет.