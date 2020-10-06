Ксения Бородина в юбке плиссе и с сумкой-седло Dior за 240 тысяч рублей сходила в театр

Ксения Бородина не скрывает, что любит делать покупки. Девушка регулярно пополняет свой гардероб трендовыми обновками. При этом на работе наряд ей подбирают стилисты, но иногда они позволяют ей появляться в кадре в той одежде, которую она сама себе подобрала. Недавно девушка отметилась в брюках галифе, а также на модной фотосессии блистала в алом вечернем платье со шлейфом. Для повседневных образов звезда делает акцент на удобство и лаконичность.

Очередной будний день Ксения провела на съемках «Дома-2». Там она появилась в белоснежной рубашке и черной юбке плиссе, которые уже не первый сезон в тренде. К наряду она подобрала лоферы, массивные золотые украшения и голубую сумку-седло Dior, стоимость которой 240 тысяч рублей. В таком образе Бородина вечером отправилась в ресторан с подругой. Она насладилась изысканными блюдами. А в довершении вечера они сходили в Театр наций на спектакль «Шведская спичка».

«Есть только два дня в году, когда вы ничего не сможете сделать. Один называется «вчера», другой — «завтра». Поэтому «сегодня» — самый подходящий день для того, чтобы любить, верить, действовать. И особенно для того, чтобы жить», — отметила звезда.

Поклонники восхитились ее новым осенним образом. От многих Ксения получила комплименты. «Классно, Ксения Кимовна, выглядишь! Так держать», «Всегда лицо, как с обложки», «Какая красотка», «Вся на стиле», «Просто крутой лук», «Вроде все обычно, но так стильно», — прокомментировали пост подписчики.