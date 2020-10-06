Образ леди: Яна Рудковская в юбке плиссе и молочном пальто Dior позировала у своего особняка

Яна Рудковская недавно снова стала счастливой мамой. Она вместе с Евгением Плющенко теперь растит сына Арсения, которого паре выносила суррогатная мама. 45-летняя светская львица не скрывала, что у нее проблемы с зачатием. Теперь она с радостью подбирает брендовые наряды не только сыну Саше, но и новорожденному малышу. У ребенка даже коляска фирмы Dior, которая стоит полмиллиона рублей.

Отметим, что ранее Яна признавалась, что считает люксовые вещи самым правильным вложением. Она не раз отвечала на критику злопыхателей, которые упрекали ее за транжирство. По словам блондинки, она сама зарабатывает деньги и поэтому вправе ими распоряжаться. И вот после рождения сына Рудковская похвасталась новой машиной. Чтобы показать автомобиль, она принарядилась в стильный осенний лук.

На фото жена Плющенко позировала в юбке плиссе сливочного оттенка, свитере с орнаментом и молочном пальто Dior с принтом. Серые туфли и сумка-седло дополнили образ. У самой машины она уже предстала в белых брюках и куртке Dior, которую надела с кроссовками.

«Тыква превратилась в Porsche Panamera, а Фифа (собака) в водителя… И такое бывает. Как говорит Иван Ургант, у кого-то тыква превращается в тыквенный суп, но только не в случае с Рудковской», — похвасталась звезда.

Поклонники оценили наряд Рудковской. Многие также отметили, что нравится ее стиль. «Пальто роскошное», «Красиво жить не запретишь: новая машина, новый ребенок», «Осенняя такая», «Пальто нереальное», «Вот это цвет», — прокомментировали пост подписчики.