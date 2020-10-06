«Пришло время утепляться»: Виктория Боня отметилась в мини-юбке плиссе и кашемировых гольфах

Виктория Боня в этом году снова стала жить в Монако. Девушка поселилась в роскошных апартаментах с видом на побережье. Но недавно с ней произошла неприятная история. Блогершу дважды ограбили. Неизвестные похитили брендовые вещи на сумму около 250 тысяч евро. Теперь светская львица позаботилась о безопасности, но впереди у нее суды, в том числе и с соседями, которые видели грабителей и сначала все рассказали журналистам, а не полиции.

Тем временем Виктория продолжает вести прежнюю жизнь. У нее все же остались вещи и часть из них она раздает подписчикам. При этом девушка регулярно хвастается новыми нарядами. С наступлением осени светская львица не сразу обновила гардероб, но теперь приготовилась к похолоданию. Боня продемонстрировала новый образ, который подойдет для теплого побережья. Она запечатлела себя в спальне в белой рубашке и серой мини-юбке плиссе, к которой подобрала гольфы в тон. Алая помада и распущенные локоны дополнили образ.

«Обожаю эти кашемировые гольфы, они меня согревают по осени, ищу такие и не могу найти больше нигде… Сейчас пришло время утепляться…», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что давно не видели таких образов в стиле школьниц. «Какая красотища», «Ноги сразу длинные», «Гольфы такие клевы, пора вернуть моду», «Очень стильно», «Виктория, ну как вам идут все эти юбки», «Сразу как модель. Смотришь на вас и хочется все купить», «Стройная, красивая, роскошная», — прокомментировали пост подписчики.